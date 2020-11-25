Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yapılamayacak

Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat'a kadar uzatılacak.

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Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul yapılamayacak. 1 Aralık'a kadar yasak olan genel kurulların toplanma kararı, salgın nedeniyle 28 Şubat'a kadar uzatılacak. İstanbul Valilliği'ne bağlı dernekler masasının; Galatasaray Yönetimi'ne tebligatı yakın zamanda göndermesi bekleniyor.

Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle: "Başkan adayları etiket için değil etik için çıksın. Benim başkan adayı olup olmama sürecim devam ediyor. Aday olup olmayacağım konusunda 4 Aralık'ta açıklama yapacağım.''