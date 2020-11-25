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Samsun'da 23 yaşında genç kızı dolmuşta elle taciz etti! Mahkemeden bakın ne karar çıktı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da dolmuş minibüs içinde bir bayanı elle taciz ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki dolmuş minibüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki F.D.'nin dolmuşun içinde 23 yaşındaki bir kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Genç kadının şikayeti üzerine olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Barosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Samsun Adliyesine sevk edilen F.D., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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