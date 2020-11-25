Kremlin, Erdoğan'ın Dağlık Karabağ açıklamasını yorumsuz bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesine ilişkin yaptığı Dağlık Karabağ açıklamalarını yorumsuz bıraktı. Peskov, "Gidişatının istişare edildiğini teyit edebilirim sadece" diye konuştu.

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Türkiye ve Rusya liderleri, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Erdoğan, Putin'le Dağlık Karabağ'daki ateşkesin desteklenmesine yönelik çabaların bölgedeki diğer ülkelerin katılımıyla genişletilmesi olasılığını konuştuklarını söylemişti.

"Gidişatının istişare edildiğini teyit edebilirim sadece"

Basın mensupları, Peskov'a Erdoğan'ın sözlerini sordu. Peskov, "Dün görüşmeye ilişkin yaptığımız açıklamaların dışında bir şey söyleyemem. Dünkü telefon görüşmesinde Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmanın gidişatının istişare edildiğini teyit edebilirim sadece" yanıtını verdi.

Peskov, Ortak Merkez kapsamında Türkiye'yle yapılacak ortak çalışmanın modelleri üzerinde durulduğunu ekledi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam bu konuları etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Bu görüşmeyle birlikte bu süreç içerisinde ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuştuk. İnanıyorum ki Sayın Putin ile yaptığımız bu görüşmelerle birlikte, özellikle Rusya-Türkiye-Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. Bunu daha da genişletme, geliştirme şansımız da var. Bu genişletme, geliştirme çalışmalarını da yine Sayın Putin ile görüştük. 3 ülkenin dışında, bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Ulaşımda gerek demir yolu gerek kara yolu noktasında batıdan doğuya, kuzeyden güneye ulaşım sürecini de halledecek ve böylece Azeri kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.