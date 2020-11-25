Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Alper Taban koronavirüse yakalandı
BURSA İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban, “Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecimi evde geçireceğim. Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.
Dua eder, dua bekleriz... pic.twitter.com/iPiEgdjnTq— Alper TABAN 🇹🇷 (@alpertaban16) November 25, 2020