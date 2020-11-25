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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Alper Taban koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Taban, “Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Tedavi sürecimi evde geçireceğim. Belediye işlerimizi bir süre evden yöneterek devam ettireceğim. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.

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