Türkiye'de 10 aylık dönemde 446 yeni güneş enerji santrali devreye girdi!

TÜRKİYE'de güneş enerjisi kurulu gücü yılın 10 aylık döneminde 446 yeni santralin devreye alınmasıyla 6 bin 454 megavat seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de ocak-ekim döneminde 446 yeni güneş enerjisi santrali (GES) devreye alındı. Böylece güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 454 megavat seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisinde dünyada ilk 10, Avrupa'da da ilk 5'te olduğunu söyledi.

“Bankacılık sektörü için en güvenili yatırımlardan biri''

Demirdağ, ertelenmiş yatırımların 2021'de yeniden gündeme gelmesini beklediklerini, bunun önünü açacak en önemli faktörün finansman kolaylıkları olacağını vurgulayarak, güneş enerjisinin bankacılık sektörü için en güvenilir yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği "Green Deal" girişiminin de bu sürece katkı sağlayacağını belirten Demirdağ, "İhracatçılar artık yurt dışına sevkiyat yaparken AB'nin başlattığı 'Green Deal' ile sınırda malın karbon karnesine bakılacak. Karbon karnesi kötü olan ürünlere daha yüksek vergi verilecek. Dolayısıyla sanayicimizin birçoğu doğal olarak bunu yapmak zorunda kalacak." diye konuştu.

"Türkiye artık güneş enerjisine ilk sıralara oynamalı''

"Kurulan her 1.000 megavat güneş santrali yılda 110 milyon dolar doğalgaz ithalatını engelliyor. 10 bin megavat kurduğumuzda yılda 1 milyar 100 milyon dolar cebimizde kalacak." ifadelerini kullanan Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bu santralleri artırmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dünya artık güneşten elektriği neredeyse bedava üretecek teknolojiyi de bulmuş. Artık bu ülkemizin emrinde."

"Bir santralin yüzde 80'ini yerli olarak üretebiliyoruz''

Demirdağ, güneşin enerjide en kolay yerlileşen alt sektör olduğuna işaret ederek, güneşin büyümesiyle beraber sadece 5 yılda Türkiye'de güneş için özel bir kablo üretilmeye başladığını, trafosunun üretildiğini, güneşi takip eden sistemlerin yerli üretiminin başladığını, sektör olarak şu anda 100 liraya kurulan bir santralin yüzde 80'ini yerli olarak üretebildiklerini söyledi.