Borç nedeniyle günleri silinen Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi! Son başvuru tarihi
Yakın zamanda yürürlüğe giren torba yasa, Bağ-Kur'a olan borçları sildirme imkanı getirirdi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular, borcu ödeyerek emekli olacak. İşte bu kapsama giren Bağ-Kur'lular için başvuru tarihi ve tüm detaylar...
7256 sayılı yasa ile vatandaşın devlete olan borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak.
Başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne ?
Sabah'ın haberine göre, Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.
Aktif hale gelecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önceki düzenlemelerle dondurulan hizmet sürelerine ait primlerin Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden yatırılarak hizmetlerin canlandırma imkânı bulunduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak.' dedi.