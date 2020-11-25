Borç nedeniyle günleri silinen Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi! Son başvuru tarihi

7256 sayılı yasa ile vatandaşın devlete olan borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak.