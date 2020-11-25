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Benzine kallavi zam! Araç sahiplerini üzecek gelişme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 TL olacak.

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Araç sahiplerini üzecek gelişme... Benzin fiyatına zam geldi. 26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olacak.

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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