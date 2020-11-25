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Muğla'da büyükşehir belediyesi çalışanı koronavirüsten öldü

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, MUSKİ Fethiye 6.Bölge Şefliği personelinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

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MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Fethiye 6.Bölge Şefliği personeli Hamza Özkaraca (27), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımda, “Muğla Büyükşehir Belediyesi ailemizin değerli bir ferdini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. MUSKİ Fethiye 6.Bölge Şefliği'mizde çalışmakta olan, güler yüzlü evladımız Hamza Özkaraca'yı koronavirüs nedeni ile kaybettik ve ilk kaybımızı ne yazık ki verdik. Hamza evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsü paylaştı.

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