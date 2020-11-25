Trabzonspor'dan genel kurul toplantısına erteleme

Trabzonspor, Aralık ayında yapılacak olan olağan genel kurulun ertelendiğini açıkladı. Genel kurul toplantısının yapılacağı yeni tarihin 28 Şubat 2021'den sonra belirleneceği paylaşıldı. Ayrıca Galatasaray'ın 19-26 Aralık'taki seçimli genel kurul toplantısı iptal oldu.

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Korona virüsü önlemleri kapsamında genel kurulların toplanma yasağının 1 Aralık 2020'den 28 Şubat 2021'e uzatıldığı duyurulmuştu... Bu duruma yönelik Trabzonspor, Aralık ayında yapılması genel kurul toplantısı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada "İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir." denildi.

Bordo-Mavili takımın açıklamasının devamında;

"Yönetim Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı’nın 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı, “Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması” şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla Olağan Genel Kurulumuzu 28 Şubat 2021’den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur." Cümleleri yer aldı.

Üyelerimize duyuru | İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir.



Detaylar👉 https://t.co/w8RH5kLKd1 pic.twitter.com/iDyHlkhPZt — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 25, 2020

Galatasaray'da da 'seçim' erteleniyor

Galatasaray Kulübü ise , Aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek. DHA'nın haberine göre; 19-26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgını nedeniyle bunu yapamayacak. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Valililiklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'da olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.