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Malezya’da dünyanın en büyüğüydü! Fabrikada 2 bin 500 işçi koronaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı

MALEZYA merkezli Top Glove'ta, 2 bin 500 çalışanında koronavirüs (Covid-19) görüldü. Yapılan açıklamada, fabrikanın yarısını kapatıldığı ifade edildi.

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Merkezi Malezya'da bulunan dünyanın en büyük lateks eldiven üreticisi Top Glove, yaklaşık 2 bin 500 fabrika çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından fabrikanın yarısından fazlasını kapatma kararı aldığını duyurdu. 

Top Glove'un, salgının başlangıcından bu yana bir çok ülkeye koruyucu ekipman temin ettiği ifade edildi. Top Glove'un, başkent Kuala Lumpur dışındaki 28 fabrikada üretimi geçici olarak durdurduğu, ancak üreticileri eldiven üretiminde bir sıkıntının yaşanmayacağını ifade etti. Top Glove şirketin 41'i Malezya'da olmak üzere 47 fabrika işlettiği ifade edildi.

Toplu vakalar ülke çapında günlük 2 bin 188 vakayla rekor seviyeye ulaşırken, ülkedeki toplam vaka sayısı 58 bin 847'ye çıktı.

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