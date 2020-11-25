Fahrettin Koca Kocaeli için kritik uyarıyı yaptı! Halkın vurdumduymazlığı pes dedirtti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka artışlarının fazla olduğunu söylediği Kocaeli’de birçok vatandaşın kuralları hiçe sayması pes dedirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, belirgin artış olduğunu söyleyerek uyardığı Kocaeli’de kurallara uymayan vatandaşlar pes dedirtti.
Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında, “Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin” ifadelerine yer verdi.
Koca’nın vaka artışı olduğunu söyleyerek uyardığı Kocaeli’de açıklamanın ertesi gününde çok sayıda vatandaşın maske takma zorunluluğuna uymadığı, açık alanda sigara içme yasağına rağmen açık alanlarda yürürken ve banklarda otururken sigara içtiği görüldü.
Kentin en kalabalık noktalarından birisi olan İzmit ilçesindeki Yürüyüş Yolu’nda maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen bir genç, basın mensuplarının “Neden takmıyorsun maskeyi” sorusuna, “Bırak ya maskeyi. Çek” diyerek kameralara poz verdi.