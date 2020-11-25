Fahrettin Koca Kocaeli için kritik uyarıyı yaptı! Halkın vurdumduymazlığı pes dedirtti

Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında, “Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin” ifadelerine yer verdi.