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Valilik açıklama yaptı! Muş'ta maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

MUŞ'ta koronavirüsten korunmak için kullandığı maskeye uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

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 Muş'ta, kullandığı maskeye 30,5 gram sentetik uyuşturucu sakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kullanılan maskenin içine gizlenmiş 30,54 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Maskeye uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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