Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 21 parça ele geçirildi
TOKAT'ta jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 21 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi.
Cumartesi günü R.T.’nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1’er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.