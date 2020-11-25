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Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 21 parça ele geçirildi

TOKAT'ta jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda 21 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kepez köyünde yaşayan R.T.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, operasyon düzenledi.

Cumartesi günü R.T.’nin evinde yapılan aramada; 7 sikke, 1’er bileklik ve hayvan figürlü kapı tokmağı ile tarihi eser niteliği taşıyan 12 çeşitli obje ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan R.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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