BIST 1.327
DOLAR 7,98
EURO 9,51
ALTIN 466,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı restore ettirdiği tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini eklettiği ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul'da 1748 yılında I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi, Fatih'teki İskenderpaşa Camii yanındaki mevcut yerinde AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından restore edilmişti.

Karar'ın haberine göre, yenilenen kitabede çeşmenin kurucusu Osmanlı padişahı I. Mahmud’un isminin yanına Çamlı’nın babasının adı olan Zeki Ahmed Çamlı ismi de eklendi. Kitabeye eklenen 'Sahibül hayrat merhum Zeki Ahmed Çamlı' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni kitabenin sekizinci satırındaki farklılık dikkat çekerken, çeşmenin duvarına asılan metinde Çamlı’nın babasının adının geçtiği yer gizlendi. Kitabenin orijinalinin nerede olduğu ise bilinmiyor. Çamlı tarihi kitabeyi 2 yıl önce restore ettirmişti. Açılışa dönemin belediye başkanı Hasan Suver de katılmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cihat Yaycı Paşa Türk gemisine baskında kumpasın arkasındaki gücü canlı yayında açıkladı
Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi seyahat yasağı var mı
Denizli'de yol kenarına atılmış onlarca koronavirüslü tabut bulundu
Benzine kallavi zam! Araç sahiplerini üzecek gelişme
Dolar neden yükseliyor! Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz anlattı
Türkiye'de 10 aylık dönemde 446 yeni güneş enerji santrali devreye girdi!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul için rapor açıklandı! Zirvede 2 ilçe yer aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil insanlı keşif uçakları TUSAŞ'a emanet
Zonguldak'ta ağrı yüzünden hastaneye gitti! Karnından çıkanlar şok etti
Edirne'de Bulgarların akın ettiği Ulus pazarı 2 hafta süreyle kapatıldı
Solunum cihazından ayrıldı! Muhittin Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor
Serdar Aksoy nerelidir kimdir Menemen Belediye Başkanı hangi partiden?
Yorumlar