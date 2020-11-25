Cihat Yaycı Paşa Türk gemisine baskında kumpasın arkasındaki gücü canlı yayında açıkladı

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Akdeniz'de Libya'ya giden Türk gemisinin hukuksuz aranmasıyla ilgili Türkiye'ye kurulan kumpasın arkasında FETÖ'nün AB'yi ikna eden tweetleri olduğunu belirterek, "FETÖ bütün yayın organlarıyla yabancı dilde ve Türkçe Türkiye'den Libya'ya giden gemileri hep hedef gösterdi." dedi.

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Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de Libya'ya insani yardım taşıyan Türk gemisinin AB tarafından hukuka aykırı bir şekilde durdurulup aranmasını Haber Global'de değerlendirdi.

TSK içindeki kripto FETÖ'cüleri temizleyen "FETÖmetre"nin mucidi olan emekli Oramiral Yaycı, skandal aramaya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Operasyonun ismine dikkat çekti

İrini operasyonuna değinen Yaycı, "Bu harekatın bir önceki ismi Aya Sofya'dır. Şimdi Aya İrini olmuştur. Her ikisi de Aya Sofya herhalde bir anlam ifade ediyor Türkiye için. Bu rastlantı değil. Bu harekatla kastın Türkiye olduğu anlaşılıyor" dedi.

Libya hükümetinin onayı yok

Libya Ulusal mutabakat hükümetinin AB ile böyle bir anlaşma imzalamadığına değinen Yaycı, şunları söyledi: "Dolayısıyla Avrupa Birliği, ambargonun denetlenmesi için yetkili bir mercii değildir. Kendi kendine vazife çıkararak Türkiye'yi hedef alan bir operasyondur. Bunların hiçbirisi ülkelerine sorulmadan olmaz. Yunan komutan emir vermiştir. Alman gemisi kendi makamlarına sormuştur. İtalyan tim komutanı da ülkelerine sormuştur. Hem AB'nin hem komutanların hem devletlerin hatası var."

Amaç yaptırım kararı çıkartmak

Operasyonun amacını ise Yaycı, şu sözlerle anlattı:

"Amaç şu AB'nin 10-11 Aralık'ta yapacağı zirvede yaptırım kararı tartışılıyor. Yunanlıların baskısı var. Böyle bir durumda silah bulunmuş olsaydı yaptırım kararı için somut dayanak bulmuş olacaklardı. O kadar eminler ki bir şey bulacaklarından. Buldukları şeyin gündem olacaklarını düşünüyorlardı. Ellerinde patladı. Türkiye'ye kazanç olarak döndü. Türkiye bunun üzerine çok ciddi şekilde gitmelidir.

FETÖ'nün ihbar ve kumpas mekanizması

Türkiye'ye yaptırım uygulanması için uluslararası bir kumpas kurulmuştur. Bu kumpasın arkasında başka birileri vardır. Yunanlıları hadi anlıyoruz Almanya'yı ve İtalya'yı da ikna eden yalancı ihbar ve kumpas mekanizması var demektir. 1.5 senedir Türkiye'yi savaş suçlulusu yapmak için, Türkiye'yi haydut devlet yapmak için çalışan FETÖ'dür. FETÖ'nün birtakım tweetleri vardır. 1.5 sene öncesinden beri atılan. 'Türkiye silah taşıyor, BM ambargosunu deliyor.' MİT Tırları kumpası gibi. 'MİT TIR'ları idi şimdi MİT gemileri oldu' diye. Aynı kumpası aynı iftirayı kuran FETÖ var. Benim istifa sürecinden başlayarak benim istifaya zorlanacağımı söyleyen hesaplar bunlar.

"Hakikaten konteynırın içine silah konulabilir bizim haberimiz olmayabilir. 'Bak bulduk 'diyebilirlerdi"

FETÖ bütün yayın organlarıyla yabancı dilde ve Türkçe Türkiye'den Libya'ya giden gemileri hep hedef gösterdi. Arkasında yaptırım uygulatmak hem Türkiye'yi yönetenleri savaş suçları mahkemesinde yargılatmak da var. Melun akıl var. Melun akıl Türkiye düşmanı, Müslüman düşmanı.

"Şu an Allah yüzümüze baktı"

Şu an Allah yüzümüze baktı. Hakikaten konteynırın içine silah konulabilir bizim haberimiz olmayabilir. 'Bak bulduk 'diyebilirlerdi. 16 saat aramak demek şu demek arkasında FETÖ'cülerin bunları çok inandırdığı kanaati var. Yoksa 1 saatte çıkılırdı. Rastgele arama değil. Bu gemide bir şey olduğuna inandırılmışlar. 16 saat didik didik aranması demek.