BIST 1.325
DOLAR 7,95
EURO 9,47
ALTIN 463,04
HABER /  GÜNCEL
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Vali Ali Yerlikaya'dan Ayasofya müjdesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2012'de başlanan Ayasofya'daki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek iç mekanlardaki iskelelerin kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

İstanbul Valiliği, Ayasofya'daki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını ve kurulan iskelelerin kaldırıldığını duyurdu. İskele altında kalan mermer döşemelerinin restorasyonu ise Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından yürütülen Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım" işleri kapsamında yürütülen çalışmada sona gelindiğini ve iskelelerin tamamen söküldüğünü söyledi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yerlikaya, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin orijinaline bağlı kalınarak hassasiyetle tamamlandığını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi
Cihat Yaycı Paşa Türk gemisine baskında kumpasın arkasındaki gücü canlı yayında açıkladı
Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi seyahat yasağı var mı
Denizli'de yol kenarına atılmış onlarca koronavirüslü tabut bulundu
Benzine kallavi zam! Araç sahiplerini üzecek gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Vali Aydoğdu, ağlayan öğretmenle birlikte ağladı
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
İstanbul için rapor açıklandı! Zirvede 2 ilçe yer aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil insanlı keşif uçakları TUSAŞ'a emanet
Zonguldak'ta ağrı yüzünden hastaneye gitti! Karnından çıkanlar şok etti
İrem Kübra Bakırtaş kimdir kaç yaşında hangi dizilede rol aldı?
Yorumlar