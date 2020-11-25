Taksim İstasyonu'nda intihar girişimi
İstanbul'da Taksim Metro İstasyonu'nda bir vatandaşın intihar girişimi nedeniyle seferlere ara verildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Abone ol
TAKSİM Metro İstasyonu'nda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlere ara verildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.