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Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler arasında ayrımcılık yapan sözleri hakkında Eğitim-Bir-Sen suç duyurusunda bulundu.

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Kılıçdaroğlu' dün CHP grup toplantısındaki konuşmasında "Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" ifadelerini kullanmıştı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;

Eğitim-Bir-Sen olarak, partisinin grup toplantısında öğretmenlerimiz hakkında aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa şikâyette bulunduk.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü’nde, “Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir” diyerek, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır.

Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni “iradesini pazarlamakla” itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.

Genel Başkanımız Ali Yalçın, yakışıksız sözleri sarf eden Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından tepki göstermiş, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirerek, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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