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Şehir Tiyatroları’nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın zorla dudaklarından öpüp şaplak attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan oyuncu Uğur Arda Aydın'ın meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u defalarca taciz ettiği ortaya çıktı. Uğur Arda Aydın'ın 30 yıla kadar hapsi istendi.

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Skandal olay önce 2012, sonra 2019'da meydana geldi. İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Aydın hakkında şikayette bulunmadı.

Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak
İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

''Kalçasına mizansen amaçlı vurdum''
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.

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