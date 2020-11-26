Maradona'nın ölümünde kahreden detay! Mezar taşına bakın ne yazılacak
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan sevenleri, Buenos Aires kentinde sokaklara dökülürken ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi. Maradona'nın ölümünde kahreden detay ortaya çıktı. Maradona'nın mezar taşına bakın ne yazılacak?
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona, Arjantin Milli Takımı ve İtalyan kulübü Napoli'deki performansıyla dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan Maradona, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdi.
Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.
Trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı: Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı. Buenos Aires'te yollardaki trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı.
Balkonlarda alkış tutuldu: Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'ya veda gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.