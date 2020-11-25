Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbolcu olan Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etti. Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, kasım ayının başında hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Arjantin Federasyon'undan Maradona paylaşımı

Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından resmi twitter hesabı "Her zaman kalbimizde olacaksın" paylaşımında bulundu.

590 maçta 308 gol attı

Kulüp takımlarında oynadığı 590 maçta 308 gol atmıştır. Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.

Kokain bağımlısı olarak özellikle çocuk hayranlarına karşı kötü örnek olmuştur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiştir. Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açmıştır.

"Tanrının eli"

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol ve bu gol için yaptığı; "O el, Tanrı'nın eliydi" yorumu çok tartışılmıştır. Aynı maçta attığı, kendi yarı sahasından kale önüne kadar, kaleci dahil tam 8 oyuncuyu çalımlayarak attığı gol de Asrın Golü seçilmiştir.

Boca Juniors yıllarında beraber oynadıkları Rüzgarın Oğlu lakaplı Caniggia ile hazırladıkları bir golden sonra dudaktan öpüşmeleriyle dikkat çekti. Caniggia'nın eşi "Bazen Maradona'nın eşime aşık olduğunu düşünüyorum. Uzun saçları ve büyük kaslarından dolayı olmalı" demişti. 91 kez Arjantin Millî Takım formasını giyen efsane futbolcu Maradona, bu maçlarda 34 gol kaydetmiştir.

Futboldan 15 ay ceza men edildi

Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Olympique Marseille kulüplerinin ilgilenmesine rağmen Sevilla'yı seçti ve bir yıl orada oynadı.1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu. 1995 yılında Boca Juniors'a geri döndü ve iki yıl orada oynadı.

Maradona ayrıca 1986 Dünya Kupası öncesinde Tottenham Hotspur formasıyla Internazionale karşısında bir hazırlık maçına çıktı. Tottenham maçı 2-1 kazandı. Daha sonra birlikte oynadığı Glenn Hoddle için Arjantin'de on numaralı formayı giymekten vazgeçti.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik Direktörlüğü bir süre ara veren Efsane futbolcu Maradona 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Ülkesini 2010 Dünya Kupası'na götüren Maradona, Arjantin ile çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek kupaya veda etmişti.