20 bin doğumda bir görülüyor! Muammer bebek tüm organları ters doğdu

"Kalbin sağda olması ara ara gördüğümüz ve yaşadığımız normal olasılıklardan. Fakat tüm organların tam ters yerde olması 20 binde bir görülebilecek olasılık. Bebeğin karaciğeri ve safra kesesi sağda olması gerekirken solda, mide ve kalın bağırsak sol tarafta olması gerekirken sağda oluşmuş. Sağ alt köşede bulunan apandist ise sol köşede. Yani bebeğimizde tüm organlar 'ayna' diye tabir edilen düzende, her biri tam ters yerlerde.