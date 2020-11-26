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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Maradona için taziye mesajı: Adios el 10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı dolayısıyla paylaştığı taziye mesajında "Adios el 10" ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat" diye yazdı.

Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler" ifadesini kullandı.

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