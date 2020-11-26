Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Maradona için taziye mesajı: Adios el 10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı dolayısıyla paylaştığı taziye mesajında "Adios el 10" ifadelerini kullandı.Abone ol
Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat" diye yazdı.
Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler" ifadesini kullandı.
Adiós El 10! #Maradona— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 25, 2020
Descansa en Paz!
Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler. pic.twitter.com/hjorWzQ57I
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