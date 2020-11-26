KPSS sonuçları 2020 önlisans açıklandı mı

KPSS önlisans sonuçları açıklanıyor binlerce aday ÖSYM'den gelecek KPSS sonuç bilgisine kilitlendi. 25 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanacak. KPSS sonuç sorgulama işlemi "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC ile yapılacak.

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KPSS önlisans sınav sonuçları 2020 bugün açıklanıyor binlerce aday KPSS sonuç saatine kilitlendi. ÖSYM, 25 Ekim'de yapılan KPSS sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC numarası ile sorgulanacak.

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takviminde yayınlandı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans programını tamamlayan vatandaşlar kamu personeli olabilmek için KPSS önlisans sınavına girdi.

Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak: SYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sonuçlar nasıl sorgulanacak: KPSS önlisans sonuçları açıklanır açıklanmaz yukarıda yer alan linkten TC kimlik numaranız ve şifrenizler öğrenebileceksiniz.

2020 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS ortaöğretim/önlisans sınavı nedir: KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

Kimler bu sınava girebilir?

KPSS Ortaöğretim: KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.

KPSS Ön Lisans: Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış),isterlerse ön lisans KPSS’ye, isterlerse de lisans KPSS’ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.