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Galatasaray'da forvet için Roman Yaremchuk atağı!

Galatasaray, Ukraynalı yıldız Roman Yaremchuk için Gent takımı yokluyor. Sarı-kırmızılı takım menajerle mesaj gönderdi. İstenen bonservis bedeline göre hareket edilecekç

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Fatih Terim'in forvet talebinin ardından Galatasaray'da gündemde olan Roman Yaremchuk için bir kez daha harekete geçildi. Son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için bilgi talep edildi.

Gent'in istediği bonservis bedelinin öğrenmesi istendi. Daha önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan Yaremchuk'un son fikri soruldu.

Kovid 19'a yakalandığı için sahalardan uzak olan Ukraynalı oyuncunun, Galatasaray'a gelme fikri değişmediyse ve kulübü Gent de, çok uçuk rakamlar talep etmezse devreye girilecek. Gent'in ilk anda belirleyeceği bonservis bedeline göre pozisyon alınacak.

Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Ukraynalı yıldız, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak koronavirüs testi pozitif açıkınca tedavi altına alındı

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