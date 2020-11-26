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Bakan Koca açıklamıştı, Edirne'de 1 milimetre kuralı

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne’de, korona virüsle mücadelede 1 milimetre kuralı getirildi. Kent genelinde tüm ulaşım araçları 1 milimetre boşluk kalmayacak şekilde her yolcu indi-bindiğinde dezenfekte edilecek.

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Korona virüs salgınında bulaşın arttığı ve en riskli alanların başında pazaryerlerinin, marketlerin ve ulaşım araçlarının geldiğini belirten Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, korona virüsle mücadelede Edirne’de valilik ve belediye olarak çok iyi koordinasyon içerisinde olduklarını ve bulaş riskinin bulunduğu alanlarda yoğun mücadele gerçekleştirdiklerini anlattı.

Korona virüsle Türkiye’de bir ilke imza atıldı
Vatandaşların pazaryerlerini ve ulaşım araçlarını mecburen kullanmak zorunda kaldıkları için korona virüsle mücadelede bu alanlara çok daha fazla önem verdiklerine dikkat çeken Uysal, mücadele kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla Türkiye’de bir ilke imza atıldığını açıkladı. Kent genelinde bulunan tüm ticari taksilerle birlikte tüm ulaşım araçlarına el tipi küçük ilaçlama pompası dağıtıldığını ve limitsiz dezenfektan verildiğini belirtti.

1 milimetre kuralı getirildi
Edirne İl Özel İdaresi’nde üretilen tonlarca dezenfektanın ücretsiz dağıtıldığını vurgulayan Uysal, her müşteri indiğinde araçlarda 1 milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiğine dikkat çekti.

Edirne ‘güvenli ada’
Korona virüsle mücadelede Edirne halkının da çok bilinçli olduğunu kaydeden Uysal, bulaş riskinin Türkiye’de zirve yaptığını ifade etti. Edirne’nin bir yanında Bulgaristan ülkesi, diğer yanlarında İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehirlerinin olmasına rağmen Türkiye’de en güvenli yerlerden biri olmasını sürdürdüğünü açıklayan Uysal, Edirne’nin dört çevresine rağmen güvenli ada olduğunu belirterek, korona virüsle mücadelede en önemli etkenin ilaçlama, kontrol ve denetim olduğuna vurgu yaptı.

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