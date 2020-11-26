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Karabağ Sivasspor maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, gruptaki dördüncü maçında Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

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Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, iç saha maçlarını İstanbul'da oynayan Azeri ekibi Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

20.55'teki mücadelede Jakob Kehlet düdük çalacak. 3 maçta 3 puanı olan Sivas kazanırsa önemli bir adım atacak. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.

Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.

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