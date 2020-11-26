Karabağ Sivasspor maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, gruptaki dördüncü maçında Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, iç saha maçlarını İstanbul'da oynayan Azeri ekibi Karabağ ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

20.55'teki mücadelede Jakob Kehlet düdük çalacak. 3 maçta 3 puanı olan Sivas kazanırsa önemli bir adım atacak. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlayacak.

Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.