Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 il Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ili tek tek açıklayıp uyarılarda bulundu.

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Koronavirüs salgınında korkutan sayılar, birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Testi pozitif çıkanların da tabloya yansıtılacağının açıklanmasıyla birlikte günlük vaka sayısında Türkiye dünyada 5. sıraya yükseldi. Türkiye'nin üstünde Brezilya yer alırken ilk sırada ise ABD bulunuyor.

"Artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda"

Korkutan rakamları paylaşan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa'da başlayan artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda" dedi. Koca, tüm sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden bütün güçleriyle uğraş verdiğini, test laboratuvarlarının tam kapasiteyle ara vermeksizin çalıştığını, vakaların temaslıları için seferber olunduğu bir dönemde olunduğunu dile getirdi.

Son 1 haftada yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 il

"Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak yerel yöneticilerimizle yerinde değerlendirmeler yaparak, mahalli imkanları harekete geçirdiğimiz, yerel kaynaklarımızla çözüm çabaları güçlendirmeye çalıştığımız, elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz." diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Lütfen istirham ediyorum, hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarımız tedavimi nasılsa yapar' kolaycılığına düşmesin. Bu bir hak ihlalidir. Tedavilerimizi yapan sağlık personelinin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakitlerinin kalmadığını unutmayalım."