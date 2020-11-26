Gerçek koronavirüs vaka sayısı açıklandı Türkiye dünyada bakın kaçıncı
25 Kasım 2020 itibariyle Türkiye açık test uygulamasına geçince vaka sayıları katlandı. Wordometers sitesinin verilerine göre yeni vaka sayıları ile bir anda ilk sıralara tırmandık. İşte dünyadaki koronavirüs vaka sayıları ve Türkiye'nin listedeki yeni yeri:
TÜRKİYE vaka sayılarını açıklama sisteminde değişikliğe gitti ve 'açık test uygulamasına' başladı. Artık testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyenler de günlük koronavirüs vaka sayısına dahil ediliyor. Yeni sisteme geçilmesiyle birlikte vaka sayılarımız neredeyse beş katına çıktı. Bu da Türkiye'yi günlük vaka sayısı itibariyle dünya sıralamasında bir anda 3. sıraya taşıdı. İyi haber ise vaka sayılarına kıyasla ölüm oranları itibariyle listede hala alt sıralarda yer almamız oldu. İşte Türkiye'nin gerçek koronavirüs vaka sayısı ve dünya listesindeki yerimiz:
Türkiye bir süredir testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyenleri günlük vaka sayısı listesine eklemiyordu. Yoğun eleştiri alan bu uygulamaya son verildi ve 'açık test sonuçları' uygulamasına geçildi. Perşembe günü itibariyle sonuçlar Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya yansıyacak. Bakanlığın bugünkü tablosunda vaka sayısı 6 bin 814 olarak yer alırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise asoptamiklerle birlikte 'gerçek' rakamları duyurdu. Buna göre Türkiye'de 28 Kasım 2020 tarihinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 28 bin 351 oldu. Bu sayı hastaneye yatan, yatmayan, semptom gösteren, göstermeyen PCR'ı pozitif çıkan herkesi kapsıyor.
Türkiye dünya sıralamasında 4. sıraya çıktı
Koronovirüs vaka sayısına semptom göstermeyip testi pozitif çıkanların dahil edilmesiyle birlikte Türkiye dünya sıralamasında sıçrama yaptı. Dünyadaki vaka sayılarını duyuran worldometers sitesinde Türkiye günlük 6 bin 814 vaka sayısı ile 24. sırada yer alıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 28.351 vaka sayısı listeye işlendiğinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişiyor. Türkiye yeni rakamlarla bir anda dünyada en çok günlük vaka artışı olan 3. ülke konumuna geçiyor. Türkiye bu sayılarla İtalya ve Rusya'yı da solladı.
En çok vaka olan ülkeler
Günlük vaka sayısı itibariyle en çok yeni vaka 104 bin 565 ile Amerika'da görüldü. Onu 42.822 ile Hindistan izlerken, Türkiye açıkladığı 28.351 vaka sayısı ile İtalya ve Rusya'yı sollayarak dünyada bir günde en çok vaka artışı gösteren 3. ülke konumuna yükseldi. (Worldometers dünya sıralamasında Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakam değil Sağlık Bakanlığı resmi rakamı yer alıyor, perşembe itibariyle sıralamadaki yerimiz değişecek) Türkiye vaka sayısındaki artışa rağmen, ölüm oranlarına bakıldığında 168 can kaybı ile 13. sırada yer alıyor. İşte dünya ülkelerinin günlük vaka sayıları ve ölü sayıları: