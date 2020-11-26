Gerçek koronavirüs vaka sayısı açıklandı Türkiye dünyada bakın kaçıncı

En çok vaka olan ülkeler

Günlük vaka sayısı itibariyle en çok yeni vaka 104 bin 565 ile Amerika'da görüldü. Onu 42.822 ile Hindistan izlerken, Türkiye açıkladığı 28.351 vaka sayısı ile İtalya ve Rusya'yı sollayarak dünyada bir günde en çok vaka artışı gösteren 3. ülke konumuna yükseldi. (Worldometers dünya sıralamasında Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakam değil Sağlık Bakanlığı resmi rakamı yer alıyor, perşembe itibariyle sıralamadaki yerimiz değişecek) Türkiye vaka sayısındaki artışa rağmen, ölüm oranlarına bakıldığında 168 can kaybı ile 13. sırada yer alıyor. İşte dünya ülkelerinin günlük vaka sayıları ve ölü sayıları: