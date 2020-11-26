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Ekin Mert Daymaz kaç yaşında kimdir hangi dizilerde rol aldı?

Oyuncu ve manken olan Ekin Mert Daymaz'ın Tuğba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haberin ardından birçok vatandaş Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı. İşte yaşı 29 olan Ekin Mert Daymaz hakkında merak edilenler...

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Tuğba Büyüküstün'ün oyuncu ve mankenlik yapan Ekin Mert Daymaz  ile aşk yaşadığı ve aşlarını gizli saklı sürdüklerini iddiası magazin basınında olay oldu. Bu haberin ardından birçok kişi Ekin Mert Daymaz'ı araştırmaya başladı. En son ATV'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi ile karşımıza çıkan Ekin Mert Daymaz  aslen Hollanda doğumlu ve 29 yaşında. 

Ekin Mert Daymaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Tanınan dizilerde rol alan ve Çilek Kokusu dizisi ile asıl çıkışını yapan Daymaz 1990 doğumlu. İşte Ekin Mert Daymaz hakkında bilgiler

Ekin Mert Daymaz kimdir:

Ekin Mert Daymaz, 1990 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. 1990 Hollanda doğumlu oyuncu ve manken olan Daymaz, Best Model Of The World yarışmasında 3. olduktan sonra Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı ancak asıl çıkışını Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. 2015 yapımı dizide Demet Özdemir ve Yusuf Çim ile başrolü üstlendi.

Ekin Mert Daymaz oynadığı diziler

2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)

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