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Binali Yıldırım'ın kardeşinden Kızılay'a 'Askıda Pizza' tepkisi! Reklam kokan kampanya

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Askıda Pizza’’ kampanyası nedeniyle Kızılay'a tepki gösterdi. "Susayım diyorum ama vicdanımı susturamıyorum" diyen Yıldırım, doğruları söylediği için kendisine "kör muhalif" dendiğini belirtti.

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Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım bir dönem görev aldığı Kızılay'a  “Askıda Pizza’’ kampanyası nedenile tepki gösterdi.

İlhami Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz ve duyacağız merak ediyorum" dedi.

"Reklam kokan kampanya'' 

İlhami Yıldırım'ın Kızılıya'ın “Askıda Pizza’’ kampanyasına ilişkin sosyal medyada yayınladığı açıklama şu şeklide;

"Eskiden fırınlarda sessiz sedasız "askıda ekmek" olurdu. Mahalleli bir kendine bir askıya ekmek alırdı. Şimdi bazıları işin şeklini değiştirmişler. Pizza yapmışlar.
Yarın da lahmacun mu yapılacak? Susayım diyorum ama vicdamını susturamıyorum. Özelde gördüğüm yanlışları söyledim diye" kötü adam, koltuk sevdalısı, tekere çomak sokan, kör muhalif" dediler.
Bu ithamları kabul etmedim, etmeyeceğim lakin sükunetimini koruyarak belirtmek isterim ki; Bu ve benzeri yardımlaşma ahlakına sığmayan, reklam kokan ve ihtiyaç sahiplerini rencide edecek, milletimizin yardımsever vicdanına sığmayan hiçbir kampanyayı desteklemiyorum."

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