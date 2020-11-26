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Sergen Yalçın: Hakem işimize karışmazsa derbi bizim

Fenerbahçe'yi yeneceklerinden emin olan Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, “Hakem işimize karışmazsa derbi bizim" dedi

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Beşiktaş'ta derbi öncesi moraller yerinde, öz güven tam. Takımının Başakşehir karşısındaki üstün futbolu ve oyuncularının arzusundan çok memnun olan Sergen Yalçın, aynı iştahın Fenerbahçe maçında da gösterilmesi için çalışıyor.

''Hakem işimize karışmazsa derbi bizim"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet özleminin giderilmesi için gece gündüz mesai yapan tecrübeli çalıştırıcının kafasında tek bir soru işareti var. Karşılaşmanın hakeminin skora etki etmesinden çekinen Yalçın, "Eğer hakem işimize karışmazsa derbi bizim" dedi.

Sevindiren haberler geldi
Derbi öncesi Sergen Hoca'nın keyfini artıran gelişmeler oldu. Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların iyileşerek takıma geri dönmeye başlaması yüzleri güldürüyor. Son olarak Oğuzhan ve N'Sakala da idmanlara başladı. Siyah-beyazlılarda şu anda  Vida, Welinton ve Hasic'in tedavilerine devam ediliyor. Özellikle kart cezalısı Dorukhan’ın yokluğunda Oğuzhan'ın dönmüş olması Yalçın'ın elini güçlendirdi.

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