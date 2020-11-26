Didem Balçın kaç yaşında kimdir Didem Balçın kiminle evli eşi kimdir?

Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterindeki başarısı ile dikkat çeken oyuncu Didem Balçın anne olmak için gün sayıyor. 38 yaşındaki oyuncu Didem Balçın, Avukat Can Aydın ile evli. Peki Didem Balçın kimdir, eşi kaç yaşında? İşye Didem Balçın dizi ve filmleri...

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Didem Balçın hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve anne oluyorum dua edin demişti. Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren oyuncu Didem Balçın Avukat Can Aydın ile evli. eki Didem Balçın kimdir, eşi kaç yaşında? İşye Didem Balçın dizi ve filmleri...

Oyuncu Didem Balçın anne oluyor. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan güzel oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, Mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balçın, mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.

İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.