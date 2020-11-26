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Rusya lideri Putin'in 35 yaş küçük gizli aşkının kazancı dudak uçuklattı

Demirören Haber Ajansı

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Putin'in kendisinden 35 yaş küçük ‘sevgilisi’ eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığını iddia edildi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Sızan Federal Vergi Servisi veri tabanına göre, eski sporcunun Ulusal Medya Grubu'ndaki resmi geliri 785.4 milyon ruble (7.78 milyon st

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Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Putin'in kendisinden 35 yaş küçük ‘sevgilisi’ eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığını iddia edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Sızan Federal Vergi Servisi veri tabanına göre, eski sporcunun Ulusal Medya Grubu'ndaki resmi geliri 785.4 milyon ruble (7.78 milyon sterlin) olduğu ifade edildi. Haberde, Alina Kabaeva'ya başkanlığını yaptığı Ulusal Medya Grubu'nun hissedarı olan ve Putin'e yakın milyarder Yury Kovalchuk aracılığıyla ödeme yapıldığı ileri sürüldü.


Ortalama maaşı yılda 5.867 sterlin
Ulusal Medya Grubu'nun, yöneticilerin ücretlerini gösteren yıllık rapor yayınlamadığı ve şirketin bununla ilgili medyanın sorularını hiçbir zaman yanıtlamadığı bu yüzden de Alina'nın gelirinin bilinmediği belirtildi. Rusya'da ortalama maaşın yılda 5.867 sterlin olduğu ifade edilirken, Kremlin, ilk olarak 2008'de bir gazetede Putin ile Alina arasında gizli bir ilişki olduğu iddialarını yalanlamıştı. Öte yandan, Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinin doğum yaptığı öne sürülmüş, 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın bu nedenle ortadan kaybolduğu belirtilmişti.

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