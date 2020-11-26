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Ek tedbirler! Kocaeli'de memur, işçi, hizmetli sahadaki sağlık görevlilerine yardımcı olacak

KOCAELİ'de Kovid-19 ile mücadelede ilave tedbirler alındı. Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı personel filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık görevlilerine yardımcı olacak.

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Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin, gönüllülük esasına göre filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık görevlilerine yardımcı olmasına karar verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Kurul tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu işçi ve Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışan diğer personellerin, gönüllülük esasına göre, ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak, filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık görevlilerine yardımcı olmak üzere kaymakamlıklarca İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilmesi kararlaştırıldı. 

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda, ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılmasına, konuyla ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde zaman, yer ve sayının kaymakamlıklarca belirlenmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Hamile personel 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılacak

Ayrıca, istisna kurumlarda kendi mevzuatları dahilinde olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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