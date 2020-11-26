Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Biberi kırmızı karta tercih ederim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Bütçe Komisyonu'nda kendisini Sevilla haritası üzerinden eleştiren ve haritayı bir daha gündeme getirmesi halinde ağzına biber süreceğini söyleyen İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'a, HDP'nin de içinde olduğu 4 partinin ortak anayasa çalışmasını hatırlatarak yanıt verdi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine de cevap verdi. Görüşmeler sırasında Çavuşoğlu ve milletvekilleri arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, grup adına konuşmasında, 43 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Ben TBMM Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmaların yüzde 95'ini dış politika konusuna ayırdım, yüzde 5 başka konulara da değinmişimdir. Ben çok merak ediyorum, bu yaptığım konuşmaları size aktaran var mı? Yani 'Ahmet Erozan, Ünal Çeviköz dış politika konusunda şöyle bir şey söylediler Sayın Bakan, haberiniz olsun' diyen var mı size? Varsa soruyorum o zaman? Vezir ve rezil benzetmesini size aktaran oldu mu? Ağzınıza biber süreceğimi aktaran oldu mu? Bu biberi getirdim bugün. Aktaran olmadığını biliyorum ben. Hiç kimsenin üstlenmediği, AB ve ABD dâhil Sevilla haritasını daha ne kadar gündemde tutmaya devam edeceksiniz? Bu biber onun için. Ben bir daha Sevilla haritası duyarsam bundan bir kaşık lütfedeceğim size."

Çavuşoğlu: Kırmızı biberi tercih ederim

Bakan Çavuşoğlu bunun üzerine, "Sayın Erozan, siz de bizim ağabeyimizsiniz, yaşça büyüksünüz; size 'ağabey' derim. Kötü konuşursak, yanlış konuşursak ağzımıza biber de süreriz bu konularda. Ama diğer taraftan da bu Anayasa manayasa konularını duyuyoruz. Yani dikkatli olun, milletimiz de kırmızı kart gösterir. Ben kırmızı biberi tercih ederim, siz de bizim büyüğümüzsünüz" diye cevap verdi.

'Monşer' cevabı

Bakan Çavuşoğlu, Erozan'ın, "'Monşer' ifadesi sizin için bir aşağılama ifadesi midir, yoksa bir iltifat ifadesi midir?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Ahmet Bey, ben bakanlıkta kendimden büyük büyükelçilere hep 'ağabey' diyorum, arkadaşlarım da bilir. Ben bakanlığıma hiç hoyrat davranmıyorum; ama ekipçilik de yapmıyorum, ekipçiliği kaldırdım, adam kayırmacılığı kaldırdım, her mensubumuz dünyanın her yerine gidiyor. Eskiden belli, seçilmiş grup sadece Avrupa ülkelerine, Batı'ya giderdi; şimdi Afrika’ya da gidiyor, döndükten sonra da en iyi yerlere geliyor. İşte Sedat Bey, benim Bakan Yardımcım. Sedat Bey Ürdün’den geldi. Faruk Irak’ta görev yaptı, sonra gitti Strazburg’da biraz monşerleşti; ama olsun, geldi, aramıza katıldı. Bakınız 'Monşer' aşağılama mı?' diyorsunuz. Biz bunlarla barışığız, ben de kendime 'monşer' diyorum bazen, golf oynadığım zaman diyorum. Arkadaşlar; bunlar, bu tabirler aşağılama falan değildir; biz bunları aşmışız."

Sevilla haritası nedir

Sevilla haritası; İspanya’nın Sevilla Üniversitesi beşeri coğrafya bölümünde denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılıyor. Harita, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2004 yılında ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’nin sınırlarını AB’nin resmi sınırları olarak kabul eden bir varsayım üzerinden hazırlanmış. Harita, Türkiye’nin Ege’deki kıta sahanlığını 6 millik karasularıyla sınırlıyor, kalan bölgeyi büyük ölçüde Yunanistan’a bırakıyor.