Sosyal medyada kendisine 'çocuk cerrahı'' süsü veriyor! Sapıktan anneler iğrenç tuzak

Geçtiğimiz yıllarda kendisine ''çocuk cerrahı'' süsü vererek sosyal medya hesabı açan ve annelerden bebeklerin mahrem fotoğraflarını alan sapık yine ortaya çıktı. C.K. adlı sapık, bu suçu ilk kez Sakarya'da işlemişti. C.K'nın Kütahya, Kastamonu, Alanya ve İstanbul'da benzer soruşturmalara takıldığı öğrenildi...

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Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan bir Instagram hesabının aslında 'pedofili' tuzağı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hesabı kullanan kişi hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Hesabı kullanan 22 yaşındaki C.K. adlı kişi daha önce de birçok kez bu suçlardan takibe alındı. Sakarya, Kastamonu, Kütahya ve Alanya gibi yerlerden yapılan şikâyetler sonucunda hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Eğlenmek için yapmış

İki yıl önce de sosyal medyada fotoğrafları paylaşılarak ‘pedofili’ olduğu belirtildi ve yakalanması için duyurular yapıldı. Sakarya’da polise gelen bir ihbar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada ‘Çocuk Cerrah Zeynep Kâmil’ adıyla bir hesap açmıştı. C.K savunmasında “Cinsel amacım yoktu, doktor taklidi yaparak eğlenmek istedim. İnsanlar da bana güvendi. Sadece sırt ve kol fotoğrafları geldi. Sosyal medyada beni linç etmeye başladılar, ben de bütün fotoğrafları sildim’ dedi. C.K.’nın bilgisayarında yapılan incelemede 10 ayrı çocuğa ait fotoğraflar bulundu. 9 Eylül 2018’de tutuklandı.

Bir türlü uslanmadı

Benzer eylemlerine devam eden C.K., bu kez Alanya’da ortaya çıktı. Hastanede olması gereken tarihlerde yeni bir hesap açarak doktor rolüyle fotoğraf toplamaya devam etti. Bu kez Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iki ayrı suçlamadan soruşturma başlatıldı. 10 Aralık’ta tutuklandı. Bu kez 2012 tarihli bir rapor sunarak ‘zekâ geriliğim var’ dedi. Mahkeme akıl hastanesine sevkine karar verdi. Rapor bekleniyor. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma da Sakarya’ya gönderildi. Halen serbest olan C.K. hakkında Kastamonu ve Kütahya’da da aynı suçlardan başlatılan soruşturma ve yargılamalar devam ediyor.

Bahanesi zeka geriliği

C.K. ‘Bende zekâ geriliği var’ diyerek savcılığa ‘zihinsel engelli’ (mental vetardasyon) olduğuna dair rapor sundu. Ancak savcılık IQ testi yaptırdı. Test neticesi 80 (normal zekâ) çıktı. ‘Pedofili bozukluğu’ tedavisi gördüğüne dair de rapor sunan C.K.’ya 4 Ocak 2019’da ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçundan dava açıldı. Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane tutuklu servisinde yatabilmesi için 17 Eylül 2020 tarihine randevu verdi. Bu sürede C.K., 5 Mart 2019’da 6 aylık tutukluluğun ardından tahliye oldu.