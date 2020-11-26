Adana'da annesinin dostu taciz etti tanıştığı kişi tecavüz etti! Hala isyan ediyor
ADANA'da 15 yaşındaki H.Ö., annesinin dostu tarafından tacizlere uğradı. Taciz sonrası sosyal medyadan bir şahısla tanışan H.Ö., annesi evdeyken tecavüze uğradı. Tecavüz olayından sonra annesi tarafından dostunun evine götürülen H.Ö., 'Sabah uyandığımda bedenime dokunuyordu' dedi.
Saimbeyli ilçesinde yaşayan H.Ö. ile A.Ö. çifti yaklaşık 1 yıl önce araları bozulunca boşanma davası açıp ayrı yaşamaya başladı. Çiftin 3 çocuğundan 2’si anne H.Ö.’nün yanında kalırken diğeriyse çalıştığı için aileden ayrı hayatını sürdürdü. 15 yaşındaki H.Ö. ve 8 yaşındaki kız kardeşi, anne H.Ö. ile birlikte yaşarken iddiaya göre anne, Y.Ö. isimli biriyle tanışarak arkadaş oldu.
Skandal cümle: Geçen Mayıs ayında ise Y.Ö., 15 yaşındaki H.Ö.’yü taciz etti. Bunun üzerine H.Ö., durumu annesine anlatınca annesiyse küçük kıza inanmadı ve ‘O öyle yapmaz. Sen yaparsın o yapmaz’ dedi.
Alt kata geldi: Haziran ayında ise küçük kız ailesiyle pikniğe gittiği sırada ağabeyinin arkadaşı 22 yaşındaki G.İ.’yi gördü ve daha sonra ikili sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra ise G.İ., küçük kıza sürekli ‘Buluşalım’ diye ısrar etmeye başladı. H.Ö. ise ısrarlara dayanamayarak annesi evdeyken 2 katlı evlerinin alt katında buluşabileceklerini söyleyip G.İ.’yi davet etti.
Ağzını kapatıp tecavüz etti: G.İ. ise eve geldiğince küçük kızın ağzını kapayıp tecavüz edip, ‘Burası köy yeri. Bağırırsan adın çıkar, seni burada barındırmazlar’ diyerek tehdit etti.