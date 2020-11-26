Adana'da annesinin dostu taciz etti tanıştığı kişi tecavüz etti! Hala isyan ediyor

Alt kata geldi: Haziran ayında ise küçük kız ailesiyle pikniğe gittiği sırada ağabeyinin arkadaşı 22 yaşındaki G.İ.’yi gördü ve daha sonra ikili sosyal medya üzerinden tanışarak sevgili oldu. Bir süre sonra ise G.İ., küçük kıza sürekli ‘Buluşalım’ diye ısrar etmeye başladı. H.Ö. ise ısrarlara dayanamayarak annesi evdeyken 2 katlı evlerinin alt katında buluşabileceklerini söyleyip G.İ.’yi davet etti.