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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: AKM'de artık montaj aşamasındayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

Ersoy ayrıca, "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

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