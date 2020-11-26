Güler Işık ne zaman tesettüre girdi rüya gördü hayatı değişti

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Güler Işık sesiyle ve yorumuyla konuşulmaya devam ediyor. Kanser tedavisi gören daha sonra rüyasında gördüğü için tesettüre giren şarkıcı Güler Işık 52 yaşında aslen Şanlıurfa Siverekli ve aşiret kızı. Müziği bırakan Güler Işık, Rabbim bana bu yaştan sonra hidayet verdi diyerek tesettüre neden girdiği açıklamıştı.

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Güler Işık kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Kanser tedavisi gören ve kanseri yendikten sonra tesettüre giren Güler Işıki sahneleri ve sanat hayatını bıraktı. Yaşamımdan dolayı artık bu işleri kabul etmiyorum diyen Güler Işık şimdi bambaşka bir hayat sürüyor.

"Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık Radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı. Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini anlaşmıştı.

Rüyasında iyileşeceğini gördü: Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.

Rüyası çıktı tesettüre girdi: Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Işık, radikal bir kararla tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bundan sonra sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekanlarda, kına gecelerinde sahne alacağını söyledi.

Güler Işık kimdir: Usta Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiştir. Kendisi de o dönemde dağlarda kışlık odun topladığını ve başak biçtiğini bir röportajında anlatmıştır.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında 3 sinema filminde de rol alan Güler Işık aslen Şanlıurfa Siverek’lidir.