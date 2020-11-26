20 yaş altı ve çocuklara seyahat yasağı var mı yeni bilgi

Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı ve haftasonu 81 ilde kısıtlama yaptı. Peki bu 20 yaş altı ve çocuklara seyahat yasağı ya da kısıtlaması var mı?

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bu haftasonu 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı için 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesi kapsamında gündeme gelen önerileri uygulamaya devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan birisi olan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu belirli saat aralığında tüm vatandaşları kapsarken, hafta içi ise sadece 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşları kapsıyor. Diğer yandan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili, "Gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız." dedi. İşte, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

*65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamadan muaftır.

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.