BIST 1.335
DOLAR 7,90
EURO 9,42
ALTIN 460,31
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Fahrettin Koca örnek il olarak gösterdi! Samsun'da harita kıpkırmızı oldu

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN’da 3 ay önce yer yer beyaz ve yeşil renklerin, genellikle de kırmızının hakim olduğu korona virüsü haritası risk yoğunluğunun artmasıyla 'kıpkırmızı' hale geldi.

Abone ol

Samsun’da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun’u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.


Vali uyardı
Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da hobi olarak başladı paraya para demiyorlar! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 5G açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı
CHP'li Adıgüzel'den korkutan iddialar: Mart ayına kadar 100 bin insan ölebilir
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı! Beyindeki o bölgeyi ele geçiriyor
Bahçesine kurdu faturalardan kurtuldu kömür ve odun da kullanmıyor
Cübbeli Ahmet'ten çarpıcı açıklamalar: Silahların görüntülerini savcılığa verdim
ÖNCEKİ HABERLER
Soruşturma başlatıldı! Adapazarı'nda köpeğe tecavüz iddiası
20 yaş altı ve çocuklara seyahat yasağı var mı yeni bilgi
Sosyal medyadan duyurdu! Iğdır Valisi'nin korona testi pozitif çıktı
Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirü testi negatif çıktı
HDP'li Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
AÖL sınav tarihleri 1. dönem sınavı ertelendi mi ne zaman?
Yorumlar