Adana'da hobi olarak başladı paraya para demiyorlar! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor

Kırmızı et ve tavuk etinin tüketim alışkanlığında ilk sıraları aldığı Türkiye’de ve özellikle Avrupa’da rağbet gören kaz etine ilgi gün geçtikçe artıyor. Kars ve Iğdır başta olmak üzere doğu illerinde kaz eti tüketimi yaygınlaşırken bazı girişimciler de yeni sayılabilecek bu pazara yönelik çalışmalara başladı.