Adana'da hobi olarak başladı paraya para demiyorlar! Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor
ADANA'da yaşayan kardeşlerin hobi olarak kurdukları çiftlik sayesinde artık paraya para demiyorlar. Kardeşlerin şimdi doğu illeri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasına kaz gönderdiklerini söyledi.
Kırmızı et ve tavuk etinin tüketim alışkanlığında ilk sıraları aldığı Türkiye’de ve özellikle Avrupa’da rağbet gören kaz etine ilgi gün geçtikçe artıyor. Kars ve Iğdır başta olmak üzere doğu illerinde kaz eti tüketimi yaygınlaşırken bazı girişimciler de yeni sayılabilecek bu pazara yönelik çalışmalara başladı.
Adana’da asıl mesleği ısı yalıtım ustası olan Eser Aydoğdu (47), kardeşleriyle birlikte hobi amaçlı kaz üretimine başladıktan sonra piyasadaki talebi de göz önünde bulundurarak kaz çiftliği kurdu.
3 bin kapasiteli kaz çiftliğinde damızlık Alman Mask Kazı yetiştiren Aydoğdu, bilinenin aksine kazın soğuk bölgelerde değil sıcak iklimlerde yetiştirilmeye daha uygun bir hayvan türü olduğunu söyledi.
Kentte geniş çaplı ilk kaz çiftliğini kendilerinin açtığını belirten Aydoğdu, önümüzdeki yıllarda kaz sayısını 5 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.