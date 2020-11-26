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AÖL sınav tarihleri 1. dönem sınavı ertelendi mi ne zaman?

Lise eğitim hayatına uzaktan devam eden öğrencilerin girdiği AÖL 1. dönem sınavları MEB sınav takvimine göre 5-6 Aralık'ta yapılacak. Peki koronavirüs nedeniyle AÖL 1. dönem sınav tarihi ertelendi mi, AÖL sınavı ne zaman yapılacak son haber geldi.

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Açık lise sınavına girmek için gün sayan binlerce öğrenci 1. dönem sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Normal örgün eğitime devam etme imkanı olmayan adaylara lise mezunu olma fırsatını sağlayan Açık Öğretim Lisesine bu yıl kayıtlar geçtiğimiz geride bıraktığımız Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştı. Kayıtların ardından sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. MEB sınav tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Peki AÖL sınav tarihi değişecek mi? İşte  MEB Bakanlığı’nın yaptığı sınav tarihi açıklaması...

AÖL sınavları nasıl yapılacak: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5- 6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri değişecek mi: 

MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık günü gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesiyle ilgili yetkililer resmi bir açıklamada bulunmadı. Açık Öğretim Lisesi resmi internet sayfasından yapılan açıklamada sınavların 5-6 Aralık tarihinde düzenleneceği hatırlatıldı. Açık Lise 1. dönem sınav giriş belgeleri aöl.meb.gov.tr adresinden sınavdan 3 gün önce (2 Aralık) tarihinde adayların erişimine açılacak. İşte detaylı 2020-2021 AÖL sınav tarihleri;

AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt  Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme    Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 6 Ocak  2021 – 08 Şubat 2021

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