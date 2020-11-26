AnadoluJet’ten yurt içi uçuşlarda geçerli kış kampanyası

AnadoluJet, yurt içi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

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Türk Hava Yolları’nın başarılı alt markası AnadoluJet, tarifeli yurt içi uçuşlarını kapsayan yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda belirtilen dönemde iç hat uçuşu gerçekleştirecek yolcular, yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 26-29 Kasım 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletlerle 18 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecek. Kampanya, Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi uçuşları kapsamakta olup tüm ücret ve sınıf paketlerinde geçerli olacak. Bebekler kampanya kapsamı dışında yer alıyor.