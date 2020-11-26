Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi Bakan Koca yeni açıklama

Koronavirüs vakalarının yeniden hızlı bir şekilde tırmanışa geçmesinin ardından birçok vatandaş seyahat yasağı var mı araştırması yapmaya başladı. Geçen aylarda uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması yeniden başladı mı, 65 yaş ve 20 yaş atına geçerli mi?

Abone ol

Şehirlerarası seyahat yasağı, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla gündemde yer alan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz bahar aylarında İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşları kapsayacak şekilde uygulanan şehirlerarası seyahat yasağı, yayımlanan son genelge kapsamında belirli durumlarda uygulanacak. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı kimleri kapsıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında yayımlanan seyahat yasağı hakkında detaylı bilgiler

Bakan Koca'dan açıklama: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulundu. Koca seyahat kısıtlamasıyla ilgili şunları söyledi;

Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Bazı ülkelerden gelişlerde yaptığımız taramalar var. Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler konması söz konusu olabilir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı en son koronavirüs tedbirleri genelgesi içerisinde yer alan bilgilere göre hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığa ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.