GENAR Kasım ayı anketini açıkladı! Cumhur İttifakının oyu yüzde 53 çıktı

GENAR Araştırma, Kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti yüzde 42.1 ile açık ara liderliğini sürdürürken, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 53'e çıktı... İşte GENAR Anketinin ayrıntıları...

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Kamuoyu araştırma şirketi GENAR ülke gündemi Kasım ayı siyasi araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmada 18 yaş üzeri baz alınarak ülkenin nüfus dağılımı gözetildi ve görüşmelerde seçmen profilini temsil etmesi amacıyla Kota Örnekleme Yöntemi kullanıldı. ​Yüz yüze tekniğinin kullanıldığı ankette Türkiye genelinde 31 ilde 3000 kişi ile görüşüldü. Anket sonucunda görüşülen kişilerin cinsiyet, eğitim durumu ve meslek dağılımı bilgilerine yer verildi.

AK Parti yüzde 42 ileCHP'nin 20 puan önünde

"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette oy dağılımı sonucunda AK Parti, MHP ve BBP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 53'ü buldu. Soruya verilen cevaplara göre oranların tümü şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 42.1

CHP: Yüzde 22.8

MHP: Yüzde 10.3

İYİ Parti: Yüzde 10.1

HDP: Yüzde 9.7

Saadet: Yüzde 1.7

DEVA Partisi: Yüzde 1.0

Gelecek Partisi: Yüzde 0.6

BBP: Yüzde 0.6

Diğer: 1.1

Bugün seçim olsa GENAR Kasım 2020



Ak Parti 42,1

CHP 22,8

MHP. 10.3

İyi Parti 10

HDP 9.7

DİĞER 5.1

Türkiye geneli 3000 denek — ihsan aktas (@ihsanaktas) November 25, 2020



Yerli koronavirüs aşısı

​Öte yandan koronavirüs salgını gündemine ilişkin soruların da yöneltildiği ankette, Türkiye'nin koronavirüs aşısı geliştirebileceğine inananların oranı yüzde 72.9 çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu ve insan uygulamaları başlayan, yerli olarak geliştirilen aşının koronavirüsü önlemede etkili olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 78.8 oldu.