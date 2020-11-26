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Yerli koronavirüs aşısının ikinci doz uygulaması başladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının ikinci dozu ilk gönüllü Nazif Durna'ya bugün uygulandı.

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Erciyes Üniversitesi bünyesindeki ERAGEM'de Türk bilim insanları tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Faz 1 kapsamında yeri aşının ilk doz uygulaması 44 gönüllüye yapılmıştı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra bugün ikinci doz uygulama başladı. Yerli aşı denemelerinde ilk gönüllü olan Nazif Durna'ya, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ikinci doz uygulama yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmasının devam ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: ''İlk doz uygulamamız yapılmıştı. Bugün ise ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uygulamış bulunmaktayız. İlk doz uygulamamız çok iyi sonuçlar verdi. Gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonra da bekliyoruz. İkinci doz uygulamasından sonra da bu başarımızı elde edersek, aralık ayı ortasında Faz 2 çalışmasına hızlı bir şekilde geçeriz ve daha sonra da Faz 3 çalışmalarına başlar, vatandaşlarımız ile yerli ve milli aşımızı buluşturmuş oluruz diye ümit etmekteyiz. Gönüllü olmak için birçok vatandaşımız başvuru adreslerini bizlere sormakta. Bu kapsamda aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM’da devam etmektedir".

'Yerli aday aşımızın ikinci dozu gönüllümüze yapıldı'
Prof. Dr. Çalış, sosyal medya hesabından ikinci doz uygulamanın başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Üniversitemiz tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aday aşımızın ikinci dozu gönüllümüze yapıldı. İlk doz uygulamasında yan etkisi görülmeyen aday aşımızın ikinci doz uygulamasının da başarılı geçmesini ümit ederiz" dedi.

Hiçbir yan etki görülmedi
Aday aşının 2. doz uygulaması yapılan Nazif Durna ise ilk doz uygulamasından sonra hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı adayı için gönüllülere seslenerek herkesi gönüllü olmaya davet etti.

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