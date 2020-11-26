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Bekir Pakdemirli: Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var

İSTANBUL'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var.'' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

- Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.

- Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var. Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız. Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız. 641 milyon 600 bin TL'lik buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor. 826 kadrolu tarım işçisi alacağız.

Son 10 yılın düşük seviyesini görmüştü

Türkiye'deki barajlarda, son zamanlarda su seviyesi belirgin oranda azaldı. Bu azalışla birlikte kuraklık ihtimallerine de beraberinde geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, son 10 yılın düşük seviyesi olan yüzde 27'yi görmüştü.

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