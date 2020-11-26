Bekir Pakdemirli: Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var

İSTANBUL'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var.'' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

- Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.

- Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var. Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız. Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız. 641 milyon 600 bin TL'lik buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor. 826 kadrolu tarım işçisi alacağız.