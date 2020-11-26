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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen enerji ve maden alanında yeni düzenlemeler öngören yasa teklifi ile birlikte, yer altı kaynaklarını milletin hizmetine daha etkin sunacaklarını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" denildi.

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